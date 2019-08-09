الامارات | فضية جديدة للخطيب.. ومنتخب الفتيات ثالث السباحة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن فضية جديدة للخطيب.. ومنتخب الفتيات ثالث السباحة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إلى الدولة، أمس، بعثة منتخب السباحة الذي شارك في البطولة العربية للمراحل السنية بالمغرب، واستمرت أربعة أيام، حقق فيها المنتخب نتائج مهمة بحصد سبع ميداليات (ثلاث ذهبيات ومثلها برونزية، وفضية واحدة حصلت عليها في اليوم الأخير بطلة العرب الجديدة، ليلى الخطيب، في سباق 200 متر صدر).

وقال الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذه النتائج أسهمت في حصول منتخب الفتيات على كأس المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، بفضل ميداليات ليلى الخطيب الأربع التي حصدتها، محققة أول ميدالية ذهبية خارجية للسباحة الإماراتية للفتيات، وسط عمالقة السباحة العربية والمنتخبات المشاركة من كل الدول».

ولم تكتفِ البعثة الإماراتية وسباحو المنتخب بحصد الميداليات فقط، بل حطموا العديد من الأرقام المحلية، ومنها محمد الحمادي الذي سجل رقماً قياسياً (1:13:22) في سباق 100 متر صدر، علماً بأن الرقم السابق كان مسجلاً باسم مبارك سالم منذ عام 2002 (1:14:59 دقيقة)، كما تم تحطيم الرقم المحلي في سباق 4 في 100 متر حرة تتابع، في مرحلتَي 14-17 عاماً، وتحطيم رقم محلي في سباق 4 في 400 متر متنوع، واختتمت الأرقام الجديد بتحطيم رقم محلي في سباق 400 متر متنوع تحت 17 عاماً.

وأضاف الوهيبي: «عادت بعثة السباحة الإماراتية، صباح أمس، وكان في استقبالها رئيس الاتحاد، سلطان السماحي، وكل أعضاء مجلس الإدارة، الذين حرصوا على استقبال الأبطال الجدد للسباحة الإماراتية، حيث بدأ التركيز عليهم منذ أن تولى إدارة اللعبة، خصوصاً أن منهم لاعبين مميزين وقادرين على تحقيق نتائج إيجابية إذا تم الاعتناء بهم».