الامارات | آسامواه جيان.. يتحوّل إلى لاعب تنس

شكرا لقرائتكم خبر عن آسامواه جيان.. يتحوّل إلى لاعب تنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب فريق العين السابق، الغاني آسامواه جيان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور «إنستغرام»، وهو يتدرب على أساسيات لعبة التنس الأرضي بقيادة مدرب خاص، ويظهر اللاعب في الفيديو وهو يتصدى للكرات التي يرسلها المدرب بطريقة ضعيفة في البداية، قبل أن ينجح لاحقاً في إجادتها. [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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