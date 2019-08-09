الامارات | سيباستيان تيغالي.. معجب بجمهور النصر السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن سيباستيان تيغالي.. معجب بجمهور النصر السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المحترف الأرجنتيني في صفوف نادي الوحدة، سيباستيان تيغالي، إعجابه بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يضمها نادي النصر السعودي، بعد أن حرص على أخذ صور تذكارية من جهازه المحمول للصور الموجودة في المركز الإعلامي لنادي النصر، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي. [email protected] Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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