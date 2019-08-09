الامارات | 10 انتقالات فاجأت الجماهير في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 انتقالات فاجأت الجماهير في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نادي الجزيرة الشارع الرياضي بتعاقده مع الثنائي الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» قادماً من الهلال السعودي وعامر عبدالرحمن لاعب العين، وهو التعاقد الذي شكل صدمة كبيرة في الأوساط العيناوية التي كانت تترقب عودة «عموري» إلى صفوف «الزعيم» بعد انتهاء مشواره مع بطل الدوري السعودي، لكن انتقال الثنائي لم يكن الصدمة الأولى التي تتعرض لها جماهير العين أو جماهير الأندية الأخرى في عصر الاحتراف، إذ شهدت السنوات الماضية انتقالات مفاجئة وصادمة في الوقت نفسه.

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