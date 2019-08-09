الامارات | الشامسي يحفز الألعاب الجماعية في الشارقة لمزيد من الإنجازات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي يحفز الألعاب الجماعية في الشارقة لمزيد من الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الحصان الشامسي، أول من أمس، اللقاء بإدارة الألعاب الجماعية ولاعبي فريقَي كرة اليد والسلة (رجال)، في صالة النادي بمنطقة سمنان، وذلك أثناء التدريبات المسائية ضمن استعدادات الفرق للموسم الرياضي الجديد 2019-2020، مطالباً فرق الملك بمواصلة العمل الجاد نحو الحفاظ على النجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، والسعي إلى مزيد من الإنجازات.

ورافق الشامسي، في لقائه مع اللاعبين والأجهزة الفنية لفرق اليد والسلة، كل من عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، وعضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة السلة، علي الأميري، وعضو إدارة الألعاب الجماعية ومشرف كرة اليد، ناجي ربيعة.

وأكد الشامسي أن نادي الشارقة يعد حالياً أحد أهم الكيانات والصروح الرياضية والاجتماعية والجماهيرية، وقال في تصريحات صحافية، إن «إدارة النادي تفخر بالإنجازات التي تحققت»، مشيداً بمنظومة العمل التي كانت وراء ما حققته فرق اليد والسلة خلال الفترة الماضية.