الامارات | انتقالات فاجأت الجماهير في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقالات فاجأت الجماهير في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 أغسطس 2019 معاذ كمبال - العين فاجأ نادي الجزيرة الشارع الرياضي بتعاقده مع الثنائي الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» قادماً من الهلال السعودي وعامر عبدالرحمن لاعب العين، وهو التعاقد الذي شكل صدمة كبيرة في الأوساط العيناوية التي كانت تترقب عودة «عموري» إلى صفوف «الزعيم» بعد انتهاء مشواره مع بطل الدوري السعودي، لكن انتقال الثنائي لم يكن الصدمة الأولى التي تتعرض لها جماهير العين أو جماهير الأندية الأخرى في عصر الاحتراف، إذ شهدت السنوات الماضية انتقالات مفاجئة وصادمة في الوقت نفسه، ترصدها «الإمارات اليوم» على النحو التالي: Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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