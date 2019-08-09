شكرا لقرائتكم رامون دياز يقترب من قيادة الزمالك بعد الموافقة على طاقمه بالكامل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع دياز بشأن تقليص عدد مساعديه في الأيام الماضية قبل أن يتفق الطرفان في النهاية علي قدوم المدرب الأرجنتيني بكامل طاقمه لتولي تدريب الزمالك خلال المرحلة المقبلة ويتبقي فقط توقيع العقود الرسمية بين الطرفين بعد الاتفاق علي بعض البنود الشخصية التي يرغب دياز في تواجدها بعقده مع الأبيض قبل الإعلان عن توليه مهمة تدريب الأبيض.
وكان مجلس الزمالك قد كلّف طارق يحيى بقيادة الفريق مؤقتا لحين استقدام مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
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