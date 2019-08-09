شكرا لقرائتكم ماجد سامي يكشف تفاصيل عرض نادي الزمالك في ضم محمد عبد العاطي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، عن عرض نادي الزمالك بعد تصريحات مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء ، بشأن رغبته في ضم محمد عبد العاطي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سامي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك: "كل ما يشاع عن عرض الزمالك ٣٠ مليون جنيه و ٣ لاعبين مقابل محمد عبد العاطي و طلبنا ٥ مليون جنيه عن كل هدف كلام غير حقيقي هدفه التبرير للجماهير عن عدم القدرة على إستقدام اللاعب! طب انا موافق يا سيادة المستشار و مش عايز ٥ مليون عن كل هدف و أسيست زي ما سعادتك بتقول. هنخليها ٥ مليون عن كل بطولة يحرزها الزمالك و شارك اللاعب في ٥٠٪؜ من ماتشاتها. و اللاعبون الثلاثة المطلوبون أمير عارف هما مين!".

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وكان رئيس الزمالك قد أوضح أن ماجد سامي طلب مقابل مادي عالي و3 لاعبين للموافقة على رحيل محمد عبد العاطي لصفوف القلعة البيضاء .