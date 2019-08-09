شكرا لقرائتكم القيعي: كوليبالي مهدد بالإيقاف من قبل "فيفا" بعد هروبه من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن الإيفوار سليماني كوليبالي مهدد حتى الآن بالإيقاف من قبل الاتحاد الدولي –فيفا- بعد هروبه من النادي الأهلي.

كان كوليبالي قد هرب من صفوف النادي الأهلي في 2017 بعد 5 أشهر فقط من التعاقد معه، بداعى تعرضه للاضطهاد من جانب المدير الفني للنادى الأحمر وقتها حسام البدرى ، وعاقب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المهاجم الهارب بتسديد غرامة مالية للنادى الأحمر، بقيمة مليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده من طرف واحد، بعد هروبه من الأهلى.

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تابع عدلي القيعي فى تصريحات لقناة الأهلي لبرنامج " ملك و كتابة" أنه مندهش من طلبات نادي النجم الساحلي التونسي بعد ضم اللاعب ، بتخفيض الغرامة إلى النصف و سدادها على 5 سنوات وهذا طلب صعب.

كما أكد القيعي أن وكلاء اللاعبين السبب فى أزمات اللاعبين و سبب رئيسي فى رحيل كوليبالي بعيداً عن الأهلي.

وتعاقد الأهلى مع كوليبالى فى 24 يناير 2017، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف، من فريق كيلمارنوك الاسكتلندى، بعد دفعه مبلغ 800 ألف إسترليني.