شكرا لقرائتكم رئيس استاد القاهرة: اعتذرنا للزمالك عن استضافة لقاء ديكاداها بسبب الصيانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الأهلي والزمالك طلبا بشكل رسمي لخوض مبارياتهم بالدوري الممتاز على الملعب الدولي.

وقال درويش في تصريحات لقناة "أون سبورت": "رحبنا باستضافة مباريات الاهلي و الزمالك بعد الحصول علي الموافقات الأمنية، وابلغناهم بأننا نجري الصيانة الصيفية، وسنبلغهم بالتوقيت المحدد للانتهاء من الصيانة".

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وواصل: "نادي الزمالك طلب خوض مباراة إفريقيا على استاد القاهرة بناءً على طلب الفريق الصومالي، فاعتذارنا لعدم استضافة المواجهة لأننا ما زالنا في مرحلة الصيانة".

ونفي رئيس الاستاد ، الانباء التي ترددت عن انتهاء فترة الصيانة في 4 شهور ، مؤكدا أن الاستاد سيكون جاهز مع بداية بطولة الدوري .

يذكر، أن الزمالك سيواجهة فريق ديكاداها الصومالي في اطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال افريقيا في مصر ذهابًا وايابًا.