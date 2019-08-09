شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: تلقيت عرض للعب فى بايرن ميونيخ و فنربخشة وباوك اليوناني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أنه تلقي عرض للعب فى صفوف بايرن ميونيخ الألماني و فنربخشة التركي وباوك اليوناني.
تابع عبد المنعم فى تصريحات لقناة TIME لعبنا وديات أمام بايرن ميونيخ الألماني و فناربخشة وأياكس الهولندي و ساوثهامبتون الإنجليزي ، والطريف أن مدربي هذه الفرق طلبو التعاقد معي وتحدثو مع المسئولين وقتها سواء حسن حمدي أو الفريق مرتجي وقتها.
أضاف لاعب الأهلى السابق أنه كان يتمني الرحيل للإحتراف خاصة أنهم طلبو التعاقد معي وبمبالغ كبيرة ولكن لم يكتب لها النجاح.
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