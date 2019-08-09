شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: تلقيت عرض للعب فى بايرن ميونيخ و فنربخشة وباوك اليوناني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف عبد المنعم نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أنه تلقي عرض للعب فى صفوف بايرن ميونيخ الألماني و فنربخشة التركي وباوك اليوناني.

تابع عبد المنعم فى تصريحات لقناة TIME لعبنا وديات أمام بايرن ميونيخ الألماني و فناربخشة وأياكس الهولندي و ساوثهامبتون الإنجليزي ، والطريف أن مدربي هذه الفرق طلبو التعاقد معي وتحدثو مع المسئولين وقتها سواء حسن حمدي أو الفريق مرتجي وقتها.

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أضاف لاعب الأهلى السابق أنه كان يتمني الرحيل للإحتراف خاصة أنهم طلبو التعاقد معي وبمبالغ كبيرة ولكن لم يكتب لها النجاح.