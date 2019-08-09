شكرا لقرائتكم الظهور الأول لمحمد نجيب في مران الجونة.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد نجيب، مدافع نادي الجونة، في مران الفريق للمرة الأولى استعدادا للموسم 2019/2020. وانضم محمد نجيب للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيله عن النادي الأهلي. كان نادى الجونة اعلن ضم محمد نجيب بعد استغناء مسئولو الأهلي عن اللاعب ، لانتهاء عقده مع القلعة الحمراء . Advertisements محمد نجيب واحد من اللاعبين الأكثر إخلاصاً و إلتزاماً خلال ٨ سنوات من العطاء داخل النادي الأهلي.

محمد نجيب محمد نجيب

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