شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: المعلم أفضل شخصية لرئاسة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق، أنه لابد من الاستعانة بخدمات حسن شحاتة وتولية رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة المقبلة لكثرة الخبرات التى يمتلكها المعلم فى الكرة المصرية .

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وأوضح شريف عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أنه من الممكن للمعلم أيضا تولى القيادة الفنية للمنتخب المصرى الاول الفترة المقبلة و عصام الحضرى يستطيع تحمل مسئولية تدريب حراسة مرمى المنتخب الوطنى .

وأشار شريف عبد المنعم أن المرحلة الحالية تحتاج الى الخبرات و دخول الشباب تدريجيا لبناء جيل صاعد قادر على تولى المسئولية السنوات القادمة.