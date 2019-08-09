شكرا لقرائتكم شريف عبد المنعم: المعلم أفضل شخصية لرئاسة اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شريف عبد المنعم نجم فريق الاهلى و منتخب مصر السابق، أنه لابد من الاستعانة بخدمات حسن شحاتة وتولية رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة المقبلة لكثرة الخبرات التى يمتلكها المعلم فى الكرة المصرية .
وأوضح شريف عبد المنعم خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أنه من الممكن للمعلم أيضا تولى القيادة الفنية للمنتخب المصرى الاول الفترة المقبلة و عصام الحضرى يستطيع تحمل مسئولية تدريب حراسة مرمى المنتخب الوطنى .
وأشار شريف عبد المنعم أن المرحلة الحالية تحتاج الى الخبرات و دخول الشباب تدريجيا لبناء جيل صاعد قادر على تولى المسئولية السنوات القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف عبد المنعم: المعلم أفضل شخصية لرئاسة اتحاد الكرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.