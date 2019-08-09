شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات أول أيام عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة طارق يحيى المدير الفنى على منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالى يوم الجمعة المقبلة 16 أغسطس الجارى فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

ومن المقرر ان يستضيف ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة المباراة بعد موافقة الامن على اقامتها بالملعب فى الموعد المحدد.

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وأكد طارق يحيى المدير الفنى عدم ممانعة فى حصول اللاعبين على راحة سلبية أول أيام العيد من التدريبات بعد تأجيل المباراة الى يوم الجمعة المقبلة.

ويقود خالد جلال الادارة الفنية لنادى الزمالك بشكل مؤقت لحين اعلان القلعة البيضاء عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيكون مسئولاً عن الفريق خلال الموسم المقبل.