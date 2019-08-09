طنطا ينجح فى ضم مهاجم الاتحاد السكندرى خلال الانتقالات الصيفية...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولى نادى طنطا برئاسة فايز عريبى فى ضم أحمد الألفى مهاجم الاتحاد السكندرى ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز . Advertisements ويحاول مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى إلى بناء فريق قوى قادر على الصمود فى وجه الأندية الاخرى وعدم الهبوط من جديد للقسم الثانى . يذكر أن طنطا تعاقد مع 13 لاعب هم : علي فرج حارس فريق بتروجيت و محمد فتحي حارس فريق سموحة و أحمد فهمي باك يمين فريق غزل المحلة و إيهاب سمير باك شمال فريق المقاولون العرب و محمود كابونجا لاعب وسط فريق الانتاج الحربي و وليد عادل لاعب وسط فريق مصر المقاصة و محمود صلاح صانع لعب فريق كفرالشيخ و أحمد لالا جناح أيسر فريق بتروجيت و خالد جمال مهاجم فريق ياني التركي " تحت السن " و محمد همام لاعب أف سى مصر على سبيل الاعارة لمدة موسم و " جون أيفيري " مهاجم منتخب كينيا وأحمد الشناوى لاعب فريق حرس الحدود .

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