شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن عن جدول مباريات الدور الأول لدوري الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن جدول مباريات الدور الأول لدوري الشباب مواليد 2001 والذى ينطلق يوم 23 أغسطس الجاري. ويشارك فى الدورى 18 فريق وهي الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي و المصري و الاتحاد السكندري و طنطا و أسوان و المقاولون و بيراميدز و الجونة و ووادي دجلة و انبي و حرس الحدود و إف سي مصر و سموحه و الإنتاج الحربي و مصر المقاصة و طلائع الجيش. Advertisements تنتهي مباريات الدور الأول لدورى 2001 للشباب يوم 13 ديسمبر 2019

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