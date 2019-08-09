شكرا لقرائتكم الزمالك يرفع ميزانية الجهاز الفني لـ 2 مليون دولار لاستقدام رامون دياز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو الزمالك برفع ميزانية الجهاز الفني الجديد للفريق من مليون و700 ألف دولار إلي 2 مليون دولار لاستقدام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض في المرحلة المقبلة.

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وكان الزمالك قد وضع ميزانية تتراوح ما بين المليون و500 ألف دولار إلي مليون و700 ألف دولار لاستقدام جهاز فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل قبل أن يتم الاستقرار علي رفع الميزانية إلي 2 مليون دولار لاستقدام الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق.

ويقوم دياز حاليا بمراجعة عقود قيادة الزمالك لإضافة بنود بها والحصول علي موافقة الزمالك بشأن تلك البنود قبل تنصيبه بشكل رسمي مديرا فنيا للفريق الأبيض في الأيام القليلة المقبلة بعد إسناد المهمة لطارق يحيي بشكل مؤقت.