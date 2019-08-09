شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: مفيش حارس هيقف لمنتخب مصر غير من الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى إن حارس المنتخب الوطنى دائما يكون من صفوف الأهلى والزمالك.
أضاف الصغير فى تصريحات لـ قناة "on sport" مع الإعلامى سيف زاهر :" : لن يكون هناك حارسا سيحمى عرين المنتخب الوطنى غير من الأهلى والزمالك".
وتحدث سعفان الصغير عن محمد عواد المنتقل حديثا للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية قائلا :" البعض اتهمنى لتطفيش عواد من قلعة الدارويش وهذا غير صحيح".
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