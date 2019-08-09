شكرا لقرائتكم رمضان صبحي جاهز لتدعيم الأهلي أمام إطلع بره في دوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو جهاز الكرة بالأهلي موقف رمضان صبحي صانع العاب الفريق من مواجهة أطلع برا السوداني المقرر اقامتها مساء بعد غدآ الأحد والتي تأتي ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد مغادرته المران الأخير مصابآ.

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واكد الجهاز الطبي ان اللاعب تعرض لكدمة قوية في احد اصابع قدمه، بعد تدخل قوي من احد زملائه ليتم علاجه والتعامل مع الإصابة وهو الأمر الذي استجاب له اللاعب، ليصبح جاهزا للمشاركة في مران اليوم ومن ثم في مباراة اطلع برا.

وقام الأهلي بقيد ٢٦ لاعبآ في القائمة الافريقية من ضمنهم رمضان صبحي بعد تجديد استعارته لمدة موسم من صفوف هيدرسيفيلد الأنجليزي.