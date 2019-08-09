شكرا لقرائتكم القيعي: عمرو جمال سلم نفسه للتجنيد صباحا عقب فشل انتقاله إلى الصفاقسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن عمرو جمال قام بالذهاب الى منطقة التجنيد صباح اليوم لتأدية الخدمة الوطنية عقب فشل انتقاله إلى الصفاقسى التونسى على سبيل الاعارة لمدة موسم .

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، أنه اتفق مع شقيق مهاجم الاهلى عمرو جمال بأن اللاعب لمدة موسمين لفريق الطلائع هو أفادة للاعب وللنادى فى نفس الوقت خاصتأ وأن الطلائع فريق قوى باداراة مؤسسية على أعلى مستوى ستاهم فى رفع مستوى "الغزال"، وتمكنه من اللعب باستمرار ليصبح تحت المجهر الكروى.

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وتلقى عمرو جمال العديد من العروض المحلية والخارجية، إلا أن اللاعب الملقب بالغزال فضل الانتقال إلى الصفاقسى التونسي بعد موافقة الأهلى على إعارته لمدة موسم.

عمرو جمال شارك فى 65 مباراة بالدورى المصرى، و17 بدورى أبطال أفريقيا، و14 بكأس مصر، ومباراة بكأس العالم للأندية، ومباراة بالسوبر المصرى وأخرى بالسوبر الأفريقى.