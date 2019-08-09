شكرا لقرائتكم خطوة وحيدة تفصل إدارة الزمالك عن إعلان استقدام رامون دياز .. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بالزمالك إن هناك خطوة وحيدة تفصل إدارة القلعة البيضاء عن إعلان استقدام الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز كمدربا للفريق الأبيض في الموسم الجديد.

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وأوضح المصدر إن الخطوة متمثلة في مراجعة المدرب الأرجنتيني لعقود الزمالك بشأن توليه مهمة قيادة الفريق ثم إضافة بنود بها علي أن يرسلها للزمالك من أجل الموافقة عليها لاتمام الاتفاق بين الطرفان علي توليه قيادة الفريق لمدة موسم بداية من الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد فاوض دياز حول تقليص عدد مساعديه قبل توصل الطرفان لاتفاقا حول ذلك الأمر بحضوره بطاقمه المعاون.