شكرا لقرائتكم كأس السعودية.. بطولة الفروسية الأغلى في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، عن إقامة بطولة عالمية للفروسية باسم (كأس السعودية)، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض في شهر فبراير لعام 2020 بقيمة جوائز تبلغ 20 مليون دولار.

وقال الأمير بندر خلال حضور حفل السباق المقام في سارتوجا بالولايات المتحدة الأميركية يوم الخميس " تنظيم هذه البطولة العالمية للمرة الأولى في السعودية يأتي انطلاقًا مما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير، هذا السباق يمثل أهمية خاصة بصفته الأغلى في سباقات الخيل على مستوى العالم بقيمة جوائز تصل مجموعها إلى 20 مليون دولار أميركي".

وقال أنه من المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت 29 فبراير 2020 على أن يجري السباق على مسار رملي ويمتد لمسافة تصل إلى 1800 متر بمشاركة 14 جواداً وهو الحد الأقصى لعدد المتسابقين على هذا المضمار.

وأوضح الأمير بندر بن خالد، أن التسجيل والمشاركة في السباق ستكون مجانية، وتبلغ قيمة الجائزة التي سيحصل عليها الفائز 10 ملايين دولار أمريكي، في حين تبلغ قيمة باقي الجوائز التي سيتقاسمها الفائزون بالمراكز من الثاني إلى العاشر 10 ملايين دولار أيضاً، لتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 20 مليون دولار أميركي، مضيفًا أن "الإعلان عن هذه البطولة جاء في حفل سباق سارتوجا الذي يحضره ويشارك فيه كبار ملاك الخيل على مستوى العالم لتتاح لهم فرصة التعرف على تفاصيل هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى وبالتالي نستهدف مشاركتهم فيها".