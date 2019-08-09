تعرف على أبرز انتقالات الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلقت سوق الانتقالات الصيفية لأندية إنجلترا يوم الخميس، والتي شهدت عددا من الانتقالات الكبيرة والقياسية وصولا إلى يومها الاخير.

وفي لندن كسر أرسنال رقمه القياسي بدفع 72 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي إلى جانب استعارته داني سيبايوس من ريال مدريد، وإنهاء اليوم الأخير بصفقتي لويز وتيرني.

وكان الصاعد الجديد أستون فيلا الأنشط بعدد صفقاته التي تجاوزت 12 وأغلاها البرازيلي ويسلي موراليس بـ22 مليون باوند من كلوب بروج البلجيكي. وفرضت عقوبة فيفا على تشيلسي، أن يكون خارج سباق الملايين في الصفقات مكتفيا بتحويل صفقة كوفاسيتش من الريال من إعارة إلى انتقال دائم بمبلغ يتجاوز 40 مليون باوند.

ودفع إيفرتون 25 مليون باوند لضم مويس كين من يوفنتوس والمبلغ نفسه في صفقة غبامين من ماينتز الألماني ومعهم أندريه غوميز بـ22 مليونا.

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وقرر ليفربول، بطل أوروبا بعد أن دفع 182 مليون باوند الصيف الماضي أن يكتفي بالمراقبة في هذا العام، فيما دفع ليستر سيتي بطل 2016 دفع 40 مليونا في يوري تيلمانس من موناكو و30 مليونا في اللاعب بيريز من نيوكاسل يونايتد، ودينيس برايت بـ21 مليون يورو.

وتعاقد مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي آخر موسمين، مع رودري بمبلغ تجاوز 62 مليون باوند، وكانسيلو مقابل 65 مليو يورو.

وجعل جاره مانشستر يونايتد هاري ماغواير أغلى مدافع في العالم بـ80 مليون باوند، إلى جانب 45 مليونا في صفقة آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس.

وصام توتنهام عن الصفقات في صيف 2018، لكنه تعاقد مع تانغوي ندومبيلي مقابل 55 مليون باوند ، وسيسينيون ولو سيلسو مقابل 34 مليون يورو.

وعزز وست هام يونايتد قائمته بلاعب فرانكفورت سيباستيان هالير بأكثر من 40 مليونا ودفع 24 مليونا في صفقة لاعب فياريال بابلو فورنالس.