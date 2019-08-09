شكرا لقرائتكم توتنهام يضم لو سيلسو وسيسينيون قبل انطلاق الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام هوتسبر رابع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو معارا لموسم من ريال بيتيس الإسباني، والإنجليزي راين سيسينيون من فولهام، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا.

وأورد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "يسرنا الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق لاستعارة جيوفاني لو سيلسو لموسم واحد من ريال بيتيس، مع خيار جعل الانتقال نهائيا"، في ختام فترة الإعارة.

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن خيار الشراء يضع قيمة لاعب خط الوسط الدولي البالغ حاليا 23 عاما، عند 55 مليون جنيه إسترليني.

وبدأ الأرجنتيني مسيرته مع نادي روزاريو سنترال قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي في العام 2016. وبقي اللاعب لفترة أولية معارا من النادي الباريسي لناديه الأساسي، قبل الانتقال الى ملعب بارك دي برانس في 2017، ويساهم معه في إحراز لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، ولقب الكأس المحلية مرتين، وكأس الرابطة عام 2018.

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وأعير لو سيلسو في الموسم الماضي إلى ريال بييتس، وخاض 45 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفا، قبل أن يجعل النادي الإسباني انتقاله دائما بنهاية فترة الإعارة، بحسب بيان توتنهام.

إلى ذلك، تعاقد نادي شمال لندن مع الظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون لاعب منتخب إنجلترا لما دون 21 عاما في صفقة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه وفق التقارير، وقد ترتفع إلى 30 مليونا مع الاضافات.

وأوضح توتنهام أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع عقدا يبقيه في صفوف الفريق حتى عام 2025، بعدما خاض 120 مباراة مع فولهام سجل له خلالها 25 هدفا.

ويتعرض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي لضغوط من مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للبناء على النجاحات التي حققها نادي شمال لندن في الموسم الماضي على المستطيل الأخضر وخارجه، لاسيما بعد الانتقال الى ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وتعاقد توتنهام مع ثلاثة أسماء هذا الصيف، هي لو سيلسو وسيسينيون، إضافة إلى التعاقد السابق مع الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي.