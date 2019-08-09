الظفرة ينفي رحيل رازوفيتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت شركة الظفرة لكرة القدم إجراء تغيير على صعيد الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش والجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة في بيان رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تمسكها بالكادرين الفني والإداري، بعد العديد من الأحاديث التي أشارت لرحيلهما على بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الظفرة مدد عقد مدربه رازوفيتش لمدة ثلاث سنوات، بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفريق في منافسات الموسم الماضي، ونجاحه في الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي دبي.