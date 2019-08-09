شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة ينفي رحيل رازوفيتش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت شركة الظفرة لكرة القدم إجراء تغيير على صعيد الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش والجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدة في بيان رسمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تمسكها بالكادرين الفني والإداري، بعد العديد من الأحاديث التي أشارت لرحيلهما على بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الظفرة مدد عقد مدربه رازوفيتش لمدة ثلاث سنوات، بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفريق في منافسات الموسم الماضي، ونجاحه في الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي دبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الظفرة ينفي رحيل رازوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.