الحزام الأسود «دان 1» لثلاثة لاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل 3 من لاعبي رياضة الكاراتيه أعضاء فريق النادي الثقافي العربي بالشارقة على الحزام الأسود من الدرجة الأولى «دان واحد» بعد جهد ومثابرة وجدية واستمرار بالتدريب، واجتازوا بجدارة واستحقاق الاختبارات الفنية التي أقيمت مؤخراً تحت إشراف اتحاد الإمارات للكاراتيه بقيادة المدرب المصري غريب أحمد علي شافع الحاصل على الحزام الأسود من الدرجة السابعة «دان7» الذي يقوم بالإشراف والتدريب على فريق الكاراتيه بالنادي الثقافي العربي.

وتشكلت اللجنة المشرفة من قبل اتحاد الكاراتيه على الاختبار، من الخبير هشام سري مقرر اللجنة والسكرتير الفني بالاتحاد والكابتن نادر بيجي عضو اللجنة ومدرب منتخب الإمارات للكاراتيه كاتا وضمت قائمة اللاعبين الحاصلين على الحزام الأسود كلاً من محمد أمين غسان نصيف، عبد الله عبد المجيد عبد الله وعبدالرحمن وائل مطاوع.