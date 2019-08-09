الإصابة تنهي موسم سانيه قبل أن يبدأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت تقارير صحفية، أمس، بأن الألماني لوروا سانيه لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يتردد أن بايرن ميونيخ بطل البوندسليجا في المواسم السبعة الماضية يرغب في التعاقد معه، تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية يغيب على أثرها عن الملاعب أشهراً عدة.

وبحسب مجلة «كيكر» وصحيفة «بيلد» اليومية فالإصابة التي تعرض لها سانيه (23 عاماً) خلال مباراة درع المجتمع الإنجليزية الأحد كانت أقوى مما اعتقد سابقاً، وستتطلب وقتاً طويلاً للتعافي بعد إجراء العملية. ولم يعلق مانشستر سيتي رسمياً حتى الآن على هذه التقارير.

وكتبت «كيكر» أن إصابة سانيه نكسة مريرة لبايرن، الذي كان مستعداً للمرة الأولى لدفع مبلغ كبير، تردد أنه يقارب 100 مليون يورو (112 مليون دولار أمريكي) لجذب لاعب الجناح السريع.

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ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد مع سانيه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته إلى العملاق البافاري.

لكن إصابة اللاعب الشاب وابتعاده المتوقع قد يدفعان بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه، أقله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورأت «كيكر» أن هذا الانتقال «سيخضع لعملية إعادة تقييم حالياً».