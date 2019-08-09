الجزائر تنفي علاقتها بتنشط محرز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى الاتحاد الجزائري لكرة القدم علاقة كادر المنتخب الطبي بالدواء المحظور، الذي وجد في عينة نجمه رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية المحلية.

وأصدر الاتحاد بياناً جاء فيه: «اللاعب تناول الدواء بعد فوز المنتخب بلقب أمم إفريقيا ولا علاقة لنا بالموضوع، القضية تخص نادي مانشستر سيتي»، وذكرت التقارير أن محرز خضع بشكل خاص لعلاج في الأنف قبل أيام من التحاقه بفريقه وبعد أيام من فوزه مع المنتخب بلقب أمم إفريقيا. وغاب محرز عن مباراة درع المجتمع بسبب الخشية من اعتبار تناوله العقار خرقاً لقوانين هيئة مكافحة المنشطات ( وادا).

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ورفض سيتي التعليق على بيان الاتحاد الجزائري كما لم يؤكد مشاركة محرز من عدمها في مباراة افتتاح الموسم أمام ويست هام غداً السبت وقال فقط إن اللاعب التحق قبل أسبوع بالتمرينات ويحتاج لفترة تأهيل كي يعود لكامل لياقته.

وفي سياق متصل، اشترى سيتي جناحاً برتغالياً واعداً من سبورتنج لشبونة يدعى فيليكس كوريرا (18 عاما) في صفقة تحاكي شراء اليونايتد لرونالدو في 2003. ودفع سيتي في كوريرا 3.2 مليون استرليني بالإضافة إلى بونص في حال نجاحه في الدوري الإنجليزي. وأصدر سبورتنج بياناً تمنى فيه التوفيق للاعب منتخب دون ال 21 إلا أن الجناح الذي وقع 5 سنوات سيرحل في صفقة إعارة. واستعان جوارديولا مدرب الفريق أيضاً بخدمات الحارس الإنجليزي المخضرم سكوت كارسن (34 عاماً) بعقد إعارة موسماً واحداً من ديربي كاونتي لمساعدة حارسيه ايدرسون وبرافو.

وذكر مصدر في ديربي أن كارسن طار من الفرح عندما سمع بعرض سيتي ولم يستطع النادي منعه من تحقيق حلمه باللعب لدى بطل إنجلترا. ويناسب الحارس الذي لعب في ويست بروميتش واستون فيلا وتشارلتون مواصفات جوارديولا المحتاج لحارس محلي ذي خبرة بالدوري. وساعد كارسن فريقه في التأهل لبلاي أوف الدرجة الأولى الموسم الماضي والتي انتهت بصعود استون فيلا كما لعب في المنتخب تحت قيادة ماكلارين وكابيللو.