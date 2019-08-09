«الزعيم» يكسب أوسيجيك الكرواتي ودياً برباعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق العين فوزاً مستحقاً على حساب فريق نادي أوسيجيك الكرواتي بنتيجة 4 0، وذلك في المباراة الودية قبل الأخيرة للفريق ضمن برنامج معسكر الإعداد الخارجي التي جرت مساء أمس الأول على ملعب غرنيا رادغنا.

وأنهى «الزعيم» شوط اللعب الأول متقدماً بهدفين نظيفين حملا توقيع الجزائري عبد الرحمن مزيان (12) والتوجولي لابا كودجو (44). وفي الشوط الثاني أضاف جمال معروف هدف فريقه الثالث (82)، قبل يعزز البرتغالي ناني فوز العين بالهدف الرابع (83).

واستهل الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للعين، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: محمد سعيد بوسندة، وعلي الحيظاني، وإسماعيل أحمد، ومهند سالم العنزي، ومحمد فايز، وأحمد برمان، وفلاح وليد، ومحسن عبدالله، وعبد الرحمن مزيان، وكايو كانيدو ولابا كادجو. واضطر مدرب العين إلى استبدال محمد فايز بزميله سعيد جمعة، بعد مرور نصف ساعة من ركلة بداية المباراة بداعي إصابة الأول، وشهدت المباراة اختبار لاعب متوسط الميدان الصربي أندريا رادوفانوفيتش (19 عاماً)، الذي دفع به المدرب بين شوطي المباراة بديلاً لمحسن عبدالله.

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وأجرى ليكو ثمانية تبديلات في الدقيقة 65، دفع بموجبها بمحمد خلفان، ومحمد هلال، وخوي، وخالد البلوشي، وتسوكاسا شيوتاني، ويحيى نادر، وجمال معروف وناني، بدلاً من علي الحيظاني، وإسماعيل أحمد، ومهند سالم العنزي، وأحمد برمان، وفلاح وليد، ولابا كودجو، وكايو كانيدو، وعبد الرحمن مزيان.

وأدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني يضم سيمون جريليك (حكم الساحة)، وعاونه على الخطوط، توماس كراجينك، (الحكم المساعد الأول)، وتو إنيليك (الحكم المساعد الثاني).

وقال الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، إن فريقه قدم أداء جيداً في مباراته الودية الخامسة بمعسكر الإعداد الخارجي والتي انتهت بفوز «الزعيم» 4-0، على حساب أوسيجيك الكرواتي، موضحاً: «أحرزنا أهدافاً رائعة في مرمى الفريق المنافس، وأظهر لاعبو العين شخصية جيدة وتعاملوا بالثقة المطلوبة مع مجريات اللعب، ونجحوا في تطبيق الخطط التدريبية على نحو دقيق في المباراة الودية. وأعتقد أننا نمضي على الطريق الصحيح».

وحول سبب استبعاده للاعب الدولي محمد شاكر عن قائمة الفريق، قال: «شعر اللاعب ليلة المباراة بآلام في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة؛ لذلك فضلنا إراحته حتى لا نخاطر به؛ لأنه لم يكن في درجة الجاهزية التي تمكنه من دخول قائمة المباراة. ومن المقرر أن يشارك في تدريبات اليوم الجماعية إلى جانب زملائه بالفريق، وعلى الرغم من عدم مشاركة محمد شاكر في مباراة أوسيجيك، فإنني سعيد جداً بمردود اللاعب خلال الحصص التدريبية والمباريات الودية التي خاضها مع الفريق». وحول إصابة اللاعب محمد فايز الذي اضطر إلى استبداله خلال نصف الساعة الأولى من بداية المباراة، قال: «أعتقد أن أسوأ ما في مواجهة أوسيجيك الودية، هو الإصابة التي تعرض لها اللاعب محمد فايز الذي يمتلك الشخصية القوية والإمكانيات العالية والخبرة الجيدة، ويشغل مركزاً مهماً في منظومة الفريق الدفاعية، ومن الصعب جداً أن نحدد حجم الإصابة التي تعرض لها في الوقت الحالي بالتأكيد، غير أنه سيخضع لفحوص طبية مساء اليوم، ونتمنى أن تكون إصابته خفيفة؛ لأن الفريق بحاجة لجهود جميع العناصر». وعن الفترة التي أمضاها فريقه في المعسكر وحتى الآن، قال: «الأمور تمضي في المعسكر الإعدادي الخارجي خلال 21 يوماً التي أمضيناها في المرحلتين الأولى والثانية في النمسا وسلوفينيا، وفقاً للخطط الموضوعة لتجهيز الفريق بالصورة المطلوبة قبل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، وجميع عناصر الفريق يعملون على تقديم أفضل ما لديهم خلال الحصص التدريبية، ولا توجد أي مؤشرات سلبية. وشخصياً سعيد جداً بمردود جميع عناصر الفريق، خصوصاً أننا مطالبون بتعزيز معدل الاستعداد؛ لأن سقف طموحات النادي ومحبيه مرتفعة جداً».