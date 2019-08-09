شباب الأهلي يختتم معسكر إسبانيا بمواجهة فياريال اليوم

يختتم فريق نادي شباب الأهلي الأول لكرة القدم تجاربه الإعدادية بمعسكره الخارجي في إسبانيا بمواجهة فريق فياريال في رابع مبارياته الودية للوقوف على المستوى البدني والفني للاعبين الذين أبدوا رضاهم عن المعسكر، مؤكدين فائدته وجدواه على المستويين البدني والفني من خلال الجرعات التدريبية المكثفة التي خضعوا لها على فترتين يومياً وتركزت على رفع معدلات اللياقة البدنية علاوة على الجوانب المهارية والخططية.

يذكر أن فريق «الفرسان» كان قد بدأ استعداداته للموسم الجديد، في 10 يوليو الماضي بمعسكر داخلي أجريت فيه الفحوص الطبية للاعبين وأداء تدريبات خفيفة، ثم غادر الفريق إلى معسكره الخارجي في أوروبا الذي استهله يوم 13 يوليو وشمل مرحلتين الأولى في سلوفاكيا دامت حتى 29 يوليو وخاض فيها لقاء تجريبياً أمام فريق دوروجي المجري الذي كسب 2-1، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية في إسبانيا والتي تختتم بلقاء فياريال، علماً بأن الفريق سبق أن لعب مباراتين تجريبيتين في إسبانيا كسب فيهما شقيقه العربي الكويتي وأتلتيكو بالياريس 4-1 و 3 - 0 على الترتيب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية خامسة وأخيرة عقب عودته إلى دبي يضع فيها الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اللمسات الأخيرة على التحضيرات لبدء مشوار الموسم الكروي، ويقص شباب الأهلي شريط افتتاحه بالدفاع عن لقبه كبطل لكأس المحترفين بلقاء مستضيفه العين يوم 23 أغسطس في أولى جولات كأس الخليج العربي للمحترفين بالمجموعة الأولى، قبل أن يستضيف الجزيرة في 31 منه، ثم يذهب لمواجهة النصر في معقله يوم 7 سبتمبر المقبل، ويستضيف بعدها الظفرة في 12 أكتوبر المقبل، علماً بأن «الفرسان» سيخوض لقاء السوبر بوصفه بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الشارقة في 14 من سبتمبر المقبل على ملعب استاد آل مكتوم في دبي، ليستضيف بعدها حتا العائد إلى المحترفين يوم 19 من نفس الشهر.