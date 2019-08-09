الإمارات ثالثاً في «عربية السباحة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت في ساعة مبكرة صباح أمس، بعثة منتخب الإمارات للسباحة التي شاركت في البطولة العربية للأعمار السنية في المغرب، وحققت البعثة نتائج تاريخية في البطولة بحصد 7 ميداليات ثلاث منها ذهبية، ومثلها برونزية، وفضية واحدة حصلت عليها في اليوم الأخير بطلة العرب الجديدة ليلى الخطيب، في سباق 200 متر صدر.

أسهمت هذه النتائج في حصول منتخب الفتيات على كأس المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، بفضل ميداليات ليلى الخطيب الأربع التي حصدتها محققة أول ميدالية ذهبية خارجية للسباحة الإماراتية للفتيات، وعلى مستوى العرب وسط عمالقة السباحة العربية والمنتخبات المشاركة من كافة الدول.

ولم تكتف البعثة الإماراتية وسباحو المنتخب بحصد الميداليات فقط؛ بل شهدت البطولة تحطيم العديد من الأرقام، ومنها محمد الحمادي الذي حطم رقم الدولة في سباق 100 متر صدر، والذي كان مسجلاً باسم مبارك سالم من عام 2002، وكان 1:14:59، حيث حقق الحمادي رقم 1:13:22، كما تم تحطيم رقم الدولة في سباق 4 في 100 متر حرة تتابع في مرحلتي 14 و17 عاماً، كما تم تحطيم رقم الدولة في سباق 4 في 400 متر متنوع، واختتمت الأرقام الجديدة بتحطيم رقم الدولة في سباق 400 متر متنوع تحت 17 عاماً.

وكان في استقبال البعثة أمس، سلطان السماحي، رئيس الاتحاد وكافة أعضاء مجلس الإدارة، الذين حرصوا على استقبال الأبطال الجدد للسباحة الإماراتية.