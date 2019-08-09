السويدي: نسعى لمزيد من النجاح في النادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم: أحمد الله كثيراً على توفيقه لمجهوداتنا الرامية لتعزيز صفوف الفريق الأول سعياً لكتابة المزيد من فصول النجاح في تاريخ نادي الجزيرة، وفقاً للرعاية الكريمة والقيادة الرشيدة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري ورئيس مجلس الشرف للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة. ويشرفني أن أتقدم نيابة عن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، ونيابة عن أسرة النادي ومحبيه، بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد لدعمه اللامحدود وقيادته الحكيمة للنادي، ومساندته المستمرة من أجل بقاء فخر أبوظبي في طليعة الأندية الإماراتية، وتؤكد الشركة أن الأيادي البيضاء لسموه وحرصه الدائم على تعزيز جميع الفرق الرياضية في النادي كان لها الأثر الأكبر في استمرار تدعيم فريق كرة القدم الأول بالصفقات النوعية على مستوى اللاعبين المواطنين والأجانب، كما أن هذه الصفقات القياسية في ظل الدعم السخي من سموه تضاعف من المسؤولية لدى شركة كرة القدم والفريق الأول من أجل تحقيق طموحات الإدارة والمشجعين بالتواجد على منصات التتويج والمنافسة بقوة للوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولات الخارجية التي يمثل فيها الجزيرة الدولة..

وأضاف: نتمنى أن يوفق عمر وعامر وزملاؤهما في الفريق في تقديم ما يرضي طموحات القاعدة الجماهيرية الكبيرة للجزيرة التي نثق في تقديمها للترحيب الحار والدعم المستمر لنجميها الجديدين في قائمة فخر أبوظبي.