الظفرة يخسر أمام ناجويا الياباني 4-2 في «آسيوية الصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر فريق نادي الظفرة، أولى مبارياته في بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات 2019 التي تستضيفها تايلاند هذه الأيام أمام ناجويا اوشانز الياباني بنتيجة 4-2 لحساب المجموعة الرابعة، ويؤدي الفريق مباراته الثانية غداً أمام بطل إيران في الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، وحضر المباراة من الوفد الإداري الإماراتي عبدالملك جاني، عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وخميس سيف المزروعي، رئيس شركة الظفرة للألعاب المصاحبة ورئيس البعثة، وخلفان المنصوري، عضو الإدارة، وحسن الحمادي، مشرف اللعبة.

وعقب نهاية المباراة، خاطب حسن الحمادي، مشرف اللعبة في نادي الظفرة، اللاعبين داخل غرفة الملابس، وقال لهم: لا داعي للحزن على الخسارة، المباراة، انتهت وعلينا التفكير في المباريات المقبلة، علينا التركيز في المباراتين القادمتين، ما زالت هناك 6 نقاط في الملعب يجب أن نقاتل من أجلها، وعلينا التحضير جيداً لمواجهة بطلي الكويت وإيران.

وبالعودة للمباراة، تقدم الظفرة بهدف السبق «4» عن طريق محترفه الياباني من أصول برازيلية برونو وردت، العارضة اليابانية تسديدة قوية للبرتغالي فابيو، محترف الظفرة «10» وظل الأداء سجالاً بتألق وصحوة كبيرة من قبل حسن الحنطوبي وفابيو وبرونو ومحمد عبدالله الهاشمي وطاهر حسن وعبدالله الحوسني وحمدان الكثيري ومحمد عبيد، وتراجع المستوى في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول بسبب ضعف التركيز، وسجل الفريق الياباني هدفين «15» وقبل نهاية الحصة الأولى بثواني عدة.

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وكان الهدف الثاني، من خطأ للحارس حسن الحنطوبي، الذي اخطأ في تقدير الكرة، وبالرغم من ذلك يعتبر الحنطوبي، أفضل لاعبي الفريق وتألق في إنقاذ فريقه من أهداف محققة على مدار الشوطين ليعود الفريق الياباني إلى غرف الملابس بعد أن أنهى الشوط الأول لصالحه 2-1.

مع بداية الشوط الثاني، حاول لاعبو الظفرة تعديل النتيجة، و فرض الظفرة أسلوبه الهجومي، لكن دون جدوى إلى أن تعقدت مهمته باستقبال هدفين ثالث ورابع، وفي آخر ثواني المباراة ينجح فابيو ليما، في تسجيل الهدف الثاني للظفرة، لينتهي اللقاء 4-2 لصالح الفريق الياباني.

وكان اللاعب محمد عبدالله الهاشمي، قد تعرض لإصابة، ولم يتمكن من إكمال المباراة وتم نقله للعيادة الملحقة في صالة ارينا في بانكوك، وسيتم إخضاعه للفحوص اللازمة اليوم، للاطمئنان على مدى جاهزيته للمباراة القادمة أمام بطل إيران المقرر لها غداً السبت.

وأوضح البرتغالي روي جيماريتش، مدرب فريق الظفرة، أن المباراة كانت صعبة، وأشاد بأداء اللاعبين، وقال: من سوء حظنا أن القرعة أوقعتنا في مجموعة الأبطال، التي تضم أفضل أربعة فرق في البطولة، وجميع مباريات مجموعتنا، تعد نهائيات مبكرة، فقد شاهدت مباريات أمس وأمس الأول، الفرق كان واضحاً بيننا وبعض الفرق المميزة في المجموعة، حتى الآن تعتبر مباراتنا مع الفريق الياباني، أفضل وأقوى مباراة، وانتهت بأقل فارق من الأهداف مقارنة بالمباريات التي سبقتها، إضافة إلى ذلك يعد الفريق الياباني من الفرق القوية في البطولة، ويتلك لاعبين محترفين على مستوى اليابان، والأجانب يلعبون في دوري محترف وحضروا للبطولة، وهم مشاركون في الدوري الياباني ولعبوا 10 مباريات دورية قبل الوصول إلى بانكوك.