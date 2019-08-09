كوشيلني يرد على منتقديه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رد المدافع الفرنسي لوران كوشيلني (33 عاماً) على منتقدي شريط فيديو تقديمه في ناديه الجديد، وقال كابتن أرسنال السابق: «لست أنا من يرد على الانتقادات، أنا أركز على مباراة السبت. لست بحاجة للكلام، فأنا أحترم أرسنال كثيراً، وقد أظهرت هذا الاحترام في الملعب».

وكان كوشيلني قد رفض مرافقة زملائه في جولة أرسنال قبل الموسم للضغط على إدارة النادي كي تبيعه لبوردو، ما دفع المدرب إيمري إلى أمر المدافع بالتمرن مع فريق الناشئين. وعندما حقق القائد حلمه بالعودة لبلاده ظهر في شريط تقديمه مرتدياً زي أرسنال قبل أن يخلعه ويظهر قميص بوردو تحته ليتسبب بردود فعل غاضبة من مشجعي فريق شمال لندن.