«ريبورتاج العقارية» ترعى فرق الناشئين في «أبوظبي للشطرنج»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة ريبورتاج العقارية، ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، عن إبرام اتفاقية رعاية تصبح بموجبها شركة ريبورتاج العقارية راعياً لفرق النادي.
وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية في فندق سوفيتيل الكورنيش، على هامش مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. ووقع الاتفاقية عن الطرفين رجل الأعمال الإماراتي عارف إسماعيل الخوري عن شركة ريبورتاج العقارية، وسهيل عبد الرحيم العوضي عضو مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة.
وقال عارف الخوري: «نعتز بشراكتنا مع نادي أبوظبي للشطرنج الذي يعتبر أحد أركان الشطرنج في الإمارات وفي المنطقة، انطلاقاً من حرصنا على الوفاء بمسؤوليتنا اتجاه مجتمعنا، حيث يسعدنا كشركة وطنية أن نسهم بالمشاركة في دعم الأنشطة الرياضية في الدولة».
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