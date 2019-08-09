شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بعد طول شد وجذب، وبعد الكثير من الشائعات والأخبار، أبرم الجزيرة خامس دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، صفقتين من العيار الثقيل بالتعاقد مع الثنائي الدولي عمر عبد الرحمن لمدة ثلاث سنوات وعامر عبد الرحمن لعامين.

وتحول «فخر العاصمة» إلى حدث على كل شفة ولسان طوال ساعات ليل أمس الطويل، بعدما توصل إلى «صفقة العمر» مع الثنائي الدولي الذي سيشكل وجودهما دعامة كبيرة للفريق الذي سيحارب الموسم المقبل على المستويين المحلي والعربي.

وجاءت الصفقة «الصدمة»، لتعيد الفرح والأمل لجماهير النادي، بعد موسم مخيب للآمال عانى الفريق على كل المستويات، وخرج منه بخفي حنين، حتى دون بلوغ المربع الذهبي.

وعانى الجزيرة كثيراً الموسم الماضي من صعوبات على الصعيد المالي، بعدما أنجز «جدولة مالية» لتخفيف الديون وتقليص النفقات، ووضع النادي على السكة الصحيحة بعد العقوبات التي تعرض لها من قبل الفيفا، بسبب مخالفات سابقة وتأخر في دفع مستحقات لعدد من اللاعبين الأجانب.

تحرك مفاجئ

لم يكن بعض المتشائمين أو ربما أكثر المتفائلين، يتوقع أن يعود الجزيرة ليضرب بيد من حديد في ميركاتو الصيف، خاصة وأن تعاقدات النادي على مستوى اللاعبين الأجانب في الموسم الماضي كانت هي «الأضعف مادياً» في تاريخ النادي خلال سنوات العقدين الأخيرين.

كان خروج محمد جمال كلاعب «حر» والانتقال إلى صفوف العين بمثابة «الصدمة» التي أربكت مسؤولي النادي، خاصة أن الآمال كانت كبيرة على لاعب كان حجر أساس في تشكيلة فخر العاصمة.

ميركاتو الصيف بدأ «بارداً جداً»، وكأن القائمين على الفريق قد غادر كل منهم في إجازة صيفية.. هكذا بدا المشهد من الخارج، لكن البيت الداخلي كان يعج بحركة ونشاط «مستتر»، بل بدا أقرب إلى تحركات سرية، حرصاً على عدم صنع ضجيج «يوقظ» بعض المنافسين من سباتهم، أو حتى يشكل لهم جرس إنذار.

تغريدة و«هاشتاغ»

قبل أيام، انتشر «هاشتاغ» جزراوي على منصة تويتر «شكراً سيدي منصور بن زايد»، سرعان ما تحول إلى ترند في الدولة، حيث شارك بهذه الحملة مسؤولون من داخل البيت الجزراوي وعدد كبير من محبي «فخر العاصمة».

بداية الغيث، كان بالإعلان عن التوقيع مع المغربي مراد باتنا لاعب الوحدة، دون النظر إلى موقف اللاعب مع الوحدة وعقده المستمر، في خطوة بدا من خلالها أن الجزيرة دخل «لعبة الصفقات».

عموري وعامر

منذ أسابيع، وضع الجزيرة التعاقد مع النجم عمر عبد الرحمن هدفاً لهم.. كان هناك ما يشبه الإدراك بالقدرة على حسم هذه الصفقة، رغم كل ما دار حولها من شائعات، ومفاوضات، وضغوط على اللاعب من داخل الدولة أو حتى من المملكة العربية السعودية، حيث حظي بأكثر من عرض مغر للاستمرار.

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انتظر الجزيرة «الصيد الثمين»، حين وضع سنارته في «بحر العروض» التي حصل عليها اللاعب، لكن مع تحكم جيد في لعبة «الطعم» الذي قد يكون كفيلاً بجذب «العملاق القصير».

لم يكن عموري الهدف الوحيد، أدرك الجزراويون أن هناك «ثغرة» في تشكيلتهم تتمثل في كيفية تعويض رحيل محمد جمال، فكان عامر عبد الرحمن خياراً أساسياً، خاصة بعد تحوله إلى لاعب «حر». بدوره

عامر كان «جزراوياً» في التعامل والتفاوض، درس الكثير من العروض بهدوء وصمت، حتى خرجت مؤشرات أن اللاعب بات قريباً من الوصول إلى الإمارة الباسمة، لكن الرياح سارت كما تشتهي سفن «فخر العاصمة»، ليرسو قرار اللاعب على الانضمام إلى الجزيرة خاصة في ظل الإطلاع على اقتراب زميله وشريكه في المنتخب الوطني عمر عبد الرحمن من الانضمام إلى الجزيرة أيضاً.

يوم أمس الأول كان طويلاً، واستمر حتى ساعات الفجر الأولى، مع منتصف الليل، بدأت البشائر الجزراوية، أقرب إلى شائعات.. عامر عبد الرحمن جزراوي.. عمر عبد الرحمن جزراوي.. ومزيد من التضارب في الأنباء.

بعدها تم تسريب صور لكل لاعب بقميص «فخر العاصمة»، مع ساعات الفجر الأولى تم الإعلان عن «صفقة العمر» بالتعاقد مع الثنائي عامر عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن.

وعود ومسؤوليات

مع انتهاء ضم الثنائي، لم يتبق أمام فخر العاصمة سوى حسم ملف اللاعبين الأجانب، حيث يبدو أن الصربي كوسانوفيتش لاعب فريق ستاندر ليياج البلجيكي سيكون المدافع الجديد والأجنبي الرابع في تشكيلة «فخر العاصمة» بعدما كان النادي قد أضاع فرصة التعاقد مع مدافع عملاق من الدوري التركي.

وتشير بعض المصادر إلى أن استمرار اللاعب الكاميروني سياني لا يزال محل تقييم ودراسة من قبل الجهازين الفني والإداري، خاصة لو تسنى للنادي التعاقد مع لاعب آخر بمواصفات مختلفة، غير أن شيئاً لم يحسم حتى الآن بانتظار الساعات المقبلة.

ولم يجد محمد السويدي رئيس شركة الكرة في النادي سوى كلمة شكر عبر تويتر ذكر فيها: «شكراً سيدي منصور بن زايد».

بينما كانت التغريدة الثانية عبر صورة لسيارة فيراري في سباق الفورمولا، في رسالة بأن فورمولا العاصمة قد وصل وبات جاهزاً.

أما صالح عبيد عضو شركة كرة القدم ونجم الفريق السابق، فقد غرد: «جمهور الفخر يستحق الكثير معكم نرفع سقف الطموحات والقادم أفضل»

وقال في تغريدة أخرى: «نحن في منافسة مع أنفسنا للوصول إلى القمة والعودة إلى منصات التتويج ولن نعود إلى الخلف أبداً».

يبقى اللافت أن التعاقد مع الثنائي، أعاد الجزيرة إلى دائرة الضوء، ليتحول الفريق بين ليلة وضحاها إلى مرشح أول لنيل لقب درع دوري الخليج العربي، خاصة مع القوة الضاربة التي يمتلكها بوجود كل من علي مبخوت وخلفان مبارك والبرازيلي الجديد كينو والمغربي مراد باتنا وعموري وعامر عبد الرحمن، ومن خلفهم الحارس الأمين علي خصيف.