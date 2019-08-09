منافسات قوية في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم بنجاح أمس الأول مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وبتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 728 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.

وشهدت الجولة السادسة والأخيرة نوعاً من الإثارة والحماس رغبة في بلوغ منصة التتويج وانتهت الطاولات الخمس الأولى بنتائج إيجابية، واستطاع الأستاذ الدولي الكبير الجورجي جوبافا بادور من تحقيق انتصاره السادس على التوالي في البطولة، وكان ذلك على حساب خصمه الإيراني برهم مقصودي بطل العالم للشباب، وعلى الطاولة الثانية تقابل الأستاذان الدوليان الكبيران الصيني الصاعد ني هوا والإيراني أمين وكان الفوز حليف اللاعب الصيني، وفاز اللاعب الهندي مورالي كارتيكيان على اللاعب الأوكراني اندريه فولوتكين، وعلى الطاولة الرابعة فاز اللاعب البولوني سوكو بارتوز على اللاعب الأرميني مانويل بتروسيان وعلى الخامسة فاز اللاعب الأوزبكي يعقوبوف نودربيك على اللاعب الصربي الكسندر انديج وبنهاية الجولة السادسة ينفرد الجورجي جوبافا بادور بالصدارة يليه الأوزبكي يعقوبوف نودربيك وفي المركز الثالث سوكو بارتوز من بولونيا وفي المركز الرابع مورالي كارتيكيان من الهند وفي المركز السادس ني هوا من الصين.

وفي البطولة المفتوحة انفرد بالصدارة وبرصيد 6 نقاط اللاعب الدولي الفلبيني فرياس جايم برصيد 6 نقاط يليه اللاعب الهندي جوتيسنا برصيد خمس نقاط ونصف وفي المركز الثالث الهندي سوميت جوفر برصيد خمس نقاط ونصف أيضاً وفي المركز الرابع سارانا يا من الهند نفس الرصيد.

وشهدت بطولة الناشئين الدولية سيطرة هندية مطلقة ويتصدر اللاعب برانيش الترتيب برصيد ست نقاط ونصف يليه في المركز الثاني ميندونكا ليون برصيد ست نقاط وفي المركز الثالث اللاعب اريان فارشيني برصيد ست نقاط وفي المركز الرابع موهان كوشنجارا برصيد ست نقاط وفي المركز الخامس سيريهاري برصيد ست نقاط وجميعهم من الهند.