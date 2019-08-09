منتخب السيدات لكرة القدم يحصد فضية «دولية الهند»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد منتخب الإمارات لكرة قدم السيدات في الأولمبياد الخاص الإماراتي، فضية بطولة كرة القدم الدولية في الهند خلال مشاركته في البطولة الدولية لكرة القدم للأولمبياد الخاص، التي أقيمت في مدينة شيناي الهندية في الفترة ما بين 3 إلى 6 أغسطس/آب الجاري.

وقال طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، نحن أولاً سعداء جداً بمشاركة المؤسسة بوفد كل عناصره نسائية؛ إيماناً منا بأهمية تمكين المرأة رياضياً.

وأكدت فاطمة إبراهيم مدير إدارة الاستراتيجية والمشاريع في الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال استقبال الفريق لدى عودته للوطن، حرص مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على تعزيز الفرص الممنوحة للاعبين بشكل مستمر فيما قالت حورية الطاهري مدربة المنتخب، إن اللاعبات كان لديهن عزيمة قوية وإرادة حديدية، اكتسبوها من رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهن.