اختتام بطولة أعضاء السلطة القضائية للبلياردو

اختتمت منافسات بطولة أعضاء السلطة القضائية للبلياردو 2019، التي نظمتها دائرة القضاء في مقر النادي الصحي الرياضي، بمشاركة 16 عضواً؛ وذلك في إطار جهود دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتعزيز الروابط بين منتسبي الدائرة.

في ختام البطولة، كرّم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، الفائزين، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى المساهمين في إنجاح البطولة، وتحقيق التواصل الفاعل؛ من خلال المنافسات التي تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية تنظيم الفعاليات الرياضية؛ لما لها من دور فاعل في توفير فرص ونشاطات جديدة، وتجمعات مميزة تضمن بيئة عمل جاذبة للمنتسبين، وتمنحهم فرصة الالتقاء في مناسبات رياضية، تستهدف توطيد العلاقات، وتنمية الأواصر في أجواء إيجابية، بما يشجعهم على التميز في أداء مهامهم الوظيفية؛ تحقيقاً لرؤية الدائرة، وأولوياتها الاستراتيجية.