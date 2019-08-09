«قضاة الملاعب» يختتمون معسكر ألمانيا بنجاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم قضاة الملاعب، أمس، معسكرهم الخارجي، الذي أقيم في مدينة نورمبيرغ الألمانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020 بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً، خاضوا سلسلة من التدريبات البدنية والمحاضرات النظرية والتطبيق العملي تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين يتقدمهم مانويل نافاروا، رئيس قسم الحكام في الاتحاد الدولي «الفيفا» والمحاضر الدولي أوسكار جوليا.

وشهد اليوم الختامي للمعسكر أداء اختبارات بدنية لكافة الحكام المشاركين في المعسكر وفق المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم لهذه الاختبارات، و جاءت نتائج الاختبارات إيجابية بنجاح 21 حكماً ساحة لاختبارات اللياقة والسرعات والتحمل، فيما لم يشارك حكم واحد فقط بداعي الإصابة.

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وبالنسبة للحكام المساعدين، استطاع 26 حكماً من أصل 28 بتجاوز اختبارات الكودا والسرعات والتحمل بنسبة عامة تجاوزت 96 في المئة.

وأكد مسلم الكثيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة الحكام، أن معسكر نورمبيرغ كان ناجحاً وحسب البرنامج، الذي وضعته لجنة وإدارة الحكام لهذا المعسكر، الذي يأتي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، مشيداً بالدور الذي لعبه القائمون على المعسكر من محاضرين ومدربين وإداريين، وكذلك الحكام الذين أدوا تدريباتهم بكل حيوية ونشاط وشاركوا بشكل إيجابي في المحاضرات النظرية.

وقال الكثيري ان العمل مستمر لإعداد بقية الحكام، وتم اعتماد معسكر خارجي لهم للفترة من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر كذلك في نورمبيرغ، مشيراً إلى أن المعسكر، سيشهد مشاركة 30 حكماً وحكماً مساعداً.