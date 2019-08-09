شكرا لقرائتكم خبر عن عطيف يعتذر لعبد الغني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قدم متوسط ميدان الهلال السعودي عبد الله عطيف (27 عاماً) اعتذاره لقائد أهلي جدة حسين عبد الغني (42 عاماً)؛ بعد الاحتكاك الذي حصل بين الثنائي في مباراة الهلال والأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن ذهاب دور ال16 من دوري أبطال آسيا.
تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الحادثة باهتمام وكتب عطيف على صفحته في «إنستجرام» «في المباريات تحدث أشياء كثيرة، وتنتهي مع صافرة الحكم، أخطأت بحق الكابتن المتألق حسين عبد الغني حتى وإن أخطأ بحقي وهذا شيء يحدث في المباراة وأيضاً الجماهير الأهلاوية التي أساءت فهمي، أتمنى أن يقبلوا اعتذاري.
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