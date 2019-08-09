خورفكان يتعاقد مع البرازيلي جونينهو لموسمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت شركة نادي خورفكان لكرة القدم، تعاقدها مع لاعب الوسط البرازيلي جونينهو لارتداء شعار النادي لموسمين، بحضور عبدالله عامر الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وعلى صعيد تحضيراته للموسم الجديد، اختتم الفريق الأول لنادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي، معسكره الإعدادي في جمهورية مصر العربية، والذي استغرق ثلاثة أسابيع تحت إشراف المدرب البرازيلي باولو كاميلي، وتخلله خمس مباريات ودية أمام فريق اف سي مصر، وكسبها أبناء الخور، بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية فاز على فريق الترسانة بهدف نظيف، فيما خسر أمام كل من طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وأمام نجران السعودي بهدفين مقابل هدف، وأمام الإنتاج الحربى بهدفين نظيف.وأكد مبارك الحمادي، عضو مجلس إدارة شركة الكرة ورئيس اللجنة الإعلامية، أن المعسكر كان ناجحاً بكل المقاييس وحقق أهدافه كاملة من حيث التحضير الجيد للفريق، لافتاً إلى أن الفريق، سيبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد في ملاعب النادي قبل خوض استحقاقات الموسم الكروي، والتي يستهلها بمسابقة كأس الخليج العربي.