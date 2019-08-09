شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف جيسوس شهرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، إيقاف البرازيلي جابريل جيسوس لمدة شهرين بعد طرده في المباراة النهائية لكوبا أمريكا الشهر الماضي. وسجل جيسوس «22 عاماً» هدفاً، وصنع آخر قبل أن يتعرض للطرد خلال المباراة التي فازت فيها البرازيل على بيرو 3- 1 في نهائي كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا يوم 7 يوليو/‏تموز الماضي. واحتج جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل غير لائق على الحكم التشيلي روبرتو توبار بعد حصوله على الإنذار الثاني.

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