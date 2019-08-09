توتنهام وأرسنال ولوكاكو الأبرز في اليوم الأخير للانتقالات في إنكلترا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



تصدر نادي توتنهام العناوين مع إقفال باب الانتقالات الصيفية في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، بضم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو معارا من ريال بيتيس الإسباني، والظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون، بينما عزز أرسنال دفاعه بالاسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز.

في المقابل، شكل انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الى إنتر ميلان الإيطالي، أبرز عناوين الرحيل عن الأندية الإنكليزية التي أقفل باب التعاقدات الجديدة بالنسبة إليها عند الساعة 16,00 ت غ، وذلك عشية انطلاق الموسم الجديد من البريمرليغ الجمعة.

وكما كان متوقعا، أعلن توتنهام الذي حل رابعا في الدوري الموسم الماضي، حسم صفقتي لو سيلسو والإنكليزي الشاب سيسينيون.

وأورد النادي في بيان توصله "الى اتفاق لاستعارة جيوفاني لو سيلسو لموسم واحد من ريال بيتيس، مع خيار جعل الانتقال نهائيا".

وأشارت تقارير صحافية إنكليزية الى أن خيار الشراء يضع قيمة لاعب خط الوسط الدولي البالغ حاليا 23 عاما، عند 55 مليون جنيه استرليني.

وبدأ الأرجنتيني مسيرته مع نادي روزاريو سنترال قبل الانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي في 2016. وبقي اللاعب لفترة أولية معارا من النادي الباريسي لناديه، قبل الانتقال الى ملعب بارك دي برانس في 2017، حيث ساهم في إحراز لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، ولقب الكأس المحلية مرتين، وكأس الرابطة عام 2018.

وأعير لو سيلسو في الموسم الماضي الى ريال بييتس، وخاض 45 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفا، قبل أن يجعل النادي الإسباني انتقاله دائما بنهاية فترة الإعارة.

كما تعاقد نادي شمال لندن مع الظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون لاعب منتخب انكلترا لما دون 21 عاما في صفقة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه وفق التقارير، وقد ترتفع الى 30 مليونا مع الاضافات.

وأوضح توتنهام أن اللاعب (19 عاما) وقع عقدا يبقيه في الفريق حتى 2025، بعدما خاض 120 مباراة مع فولهام سجل له خلالها 25 هدفا.

وكان رئيس توتنهام توتنهام دانيال تحت ضغوط من مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للبناء على نجاحات الفريق في الموسم الماضي، لاسيما بعد الانتقال الى ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وبعدما غاب بشكل شبه كامل عن فترة الانتقالات قبيل موسم 2018-2019، رفع توتنهام سجله من الصفقات هذا الصيف الى ثلاث، بعدما كان قد ضم الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون بصفقة قياسية بالنسبة له.

- أرسنال يعزز دفاعيا -

وفي شمال لندن أيضا، عزز أرسنال خط دفاعه بتعاقده مع كيران تيرني من سلتيك والبرازيلي دافيد لويز من تشلسي.

وقال مدرب أرسنال الاسباني أوناي إيمري "نحن مسرورون لانضمام كيران إلينا. هو لاعب موهوب جدا وسيتابع تطوره"، مضيفا "سيزيد من خياراتنا الدفاعية وانا متشوق لانضمامه الى مجموعتنا".

وكان الظهير الأيسر تيرني هدفا لأرسنال طوال الصيف الحالي، وقد رفض سلتيك الاسكتلندي عرضين من "المدفعجية" للتخلي عن اللاعب الشاب البالغ 22 عاما. لكن تيرني الذي غاب عن تعادل سلتيك مع كلوج الروماني الأربعاء حيث يتعافى من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، يتوقع أن يسافر الى لندن في ظل تقارير حول اتفاق الفريقين على صفقة بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (نحو 30 مليون دولار أميركي).

Advertisements

وفي وقت لاحق، أكد "المدفعجية" ضم لويز في صفقة لم تكشف تفاصيلها، لكن التقارير تشير الى أن قيمتها تصل الى ثمانية ملايين جنيه (9,6 ملايين دولار)، وتشمل توقيع اللاعب عقدا لعامين.

ونقل أرسنال عن إيمري قوله "يتمتع دافيد بخبرة هائلة وأتطلع قدما للعمل معه مجددا" بعدما أشرف عليه سابقا مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وأضاف المدرب "هو لاعب معروف ويضيف الى قوتنا الدفاعية"، بعد مسيرة امتدت 13 عاما خاض خلالها 524 مباراة على مستوى الأندية، توزعت بين نادي البدايات فيتوريا البرازيلي، مرورا ببنفيكا البرتغالي، وصولا الى سان جرمان وتشلسي (على مرحلتين).

ولم يتدرب لويز البالغ 32 عاما مع باقي زملائه الأربعاء.

وسعى أرسنال لتعزيز دفاعه بعد تلقيه 51 هدفا في دوري الموسم الماضي، وانتقال الفرنسي المخضرم لوران كوسييلني الى بوردو هذا الأسبوع. وهجوميا، عقد صفقة تاريخية بضم المهاجم العاجي نيكولا بيبي من ليل الفرنسي بثمانين مليون يورو.

أما تشلسي، فأعار لاعب خطه وسطه داني درينكووتر الى بيرنلي.

- لوكاكو إيطالي... وإيفرتون يعوض زاها بأيووبي -

وعلى صعيد الخروج من الأندية الإنكليزية، حسم إنتر أسابيع التكهن بشأن وجهة روميلو لوكاكو، بإعلان تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي في صفقة قدرت وسائل الإعلام بأن قيمتها قد تصل الى 80 مليون يورو.

وأفاد إنتر في بيان أن "اللاعب البلجيكي الآتي من مانشستر يونايتد (...) وقع عقدا مع +نيراتزوي+ حتى 30 حزيران/يونيو 2024".

ونقل عن المهاجم البالغ 26 عاما قوله "إنتر هو النادي الوحيد الذي كنت أريده، لأن إنتر ليس لأي كان. أنا هنا لأعيد +نيراتزوري+ الى القمة".

وكان لوكاكو قد وصل الى المدينة الإيطالية ليل الأربعاء الخميس تمهيدا لخضوعه للفحص الطبي قبل الانتقال الى إنتر، بعد تقارير صحافية في البلدين تحدثت عن توصل الناديين الى اتفاق بشأنه.

الى ذلك، تحدثت التقارير عن احتمال أن يخسر يونايتد أيضا خدمات مدافعه الأرجنتيني ماركوس روخو على سبيل الإعارة لصالح إيفرتون الذي بدا أنه خسر الرهان على جذب المهاجم العاجي لكريستال بالاس ولفريد زاها، رغم طلب الأخير الانتقال وغيابه عن تمارين فريقه.

وأكد مدرب كريستال بالاس روي هودجسون أن زاها "باقٍ، نحن مسرورون لذلك. هو لاعب مهم في النادي"، مشددا في الوقت ذاته على تباين بين المهاجم الدولي والإدارة "لأنه كان يريد الرحيل".

وبعدما فشل في ضم زاها، أعلن إيفرتون ليل الخميس اختتام نشاطه في الانتقالات بتعاقده مع النيجيري أليكس أيووبي قادما من أرسنال في صفقة قدرت قيمتها بـ28 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار).

وبات إبن الـ23 عاما سابع لاعب يضمه إيفرتون بعد المهاجم الإيطالي مويز كين من يوفنتوس، ولاعبي الوسط البرتغالي أندريه غوميز (برشلونة الإسباني) والعاجي-الفرنسي جان-فيليب غبامان (ماينتس الألماني) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي) والحارس الدنماركي يوناس لوسل (هادرسفيلد).

الى ذلك، عاد أندي كارول الى ناديه السابق نيوكاسل بعد ثمانية أعوام ونصف عام من رحيله عنه، قادما من وست هام، بينما تعاقد ليستر سيتي بطل 2016 مع البلجيكي دينيس برايت من سمبدرويا الإيطالي.