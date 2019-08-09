جدول مباريات غرب آسيا والقنوات الناقلة ترتيب المجموعة الأولى والثانية – بطولة غرب آسيا العراق...

مباريات بطولة غرب آسيا العراق 2019، وترتيب جدول الفرق المشاركة في البطولة المجموعة الأولى والثانية والتي يبحث عنها الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام والكرة الأسيوية بشكل خاص، حيث تقوم العراق بتنظيم البطولة هذا العام، وتم افتتاح بطولة غرب آسيا الثلاثاء 30 يوليو على ملعب كربلاء، وتستمر البطولة حتى الأربعاء 14 أغسطس، وتقام المباراة النهائية بين المتصدر من المجموعة الأولى ومتصدر المجموعة الثانية، ويشارك في بطولة غرب آسيا هذا العام، تسع منتخبات عربية، هي السعودية – العراق – اليمن – البحرين – الأردن – لبنان – سوريا – الكويت وفلسطين.

تقام مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كلا من العراق – سوريا – اليمن – لبنان – فلسطين على ملعب استاد كربلاء، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كلا من الأردن – الكويت – البحرين – السعودية على أرض ملعب استاد أربيل.

جدول مباريات بطولة غرب آسيا 2019

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القنوات الناقلة لمباريات اتحاد غرب آسيا

البطولة منقولة على التلفزيون بشكل مجاني بالتعليق العربي على القنوات الرياضية التابعة لدول اتحاد غرب آسيا، ويمكن التقاط تلك القنوات بسهولة على مختلف الأقمار الصناعية وهي قنوات:-

القناة القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز العراق الرياضية نايل سات 12562 H 5/6 27500 الأردن الرياضية نايل سات 10930 V 5/6 27500 الكويت الرياضية نايل سات عرب سات 11678 V 12523 H 5/6 27500

ترتيب المجموعة الأولى والثانية