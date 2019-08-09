طلائع الجيش لـمصراوي: طلبنا التعاقد مع عمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف أحمد المهدي مديرالكرة بنادي طلائع الجيش عن اقترب ناديه من التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المهدي في تصريحات لمصراوي : " عمرو جمال سيكون معنا في الموسم الجديد بعد ان طلبنا استعارته والأمور أوشكت علي الانتهاء".

وكان عمرو جمال قريباً من الانتقال إلى صفوف الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة قبل أن تتعثر الأمور في الأمتار الأخيرة.

وقام الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي باستبعاد اللاعب عمرو جمال من قائمة الفريق الإفريقية في الموسم الجديد ليسمح له بالرحيل.