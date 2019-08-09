محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن اقتراب الأرجنتيني رامون دياز من تولي تدريب فريق الكرة بداية من الموسم المقبل.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المفاوضات شهدت انفراجة بين الطرفين.
وأشار المصدر إلى أن الطرفان اتفقا بشكل مبدئي على أن يتقاضى دياز 2 مليون دولار سنويا، على أن يكون مدة التعاقد لمدة موسم قابلة للتجديد، على أن يتضمن العقد شرطا جزائيا على الطرفين.
ووفقا للمصدر، وافق الزمالك على أن يتواجد الجهاز المعاون لدياز بالكامل.
وكان مجلس الزمالك يرغب في تقليص مساعدي المدرب.
وأوضح المصدر أن خطوة وحيدة تفصل دياز عن التعاقد مع الزمالك، وهي مراجعة النادي للعقود، لإرسالها للمدرب للموافقة عليها لإتمام الاتفاق.
وستشهد الفترة المقبلة استمرار المفاوضات للاستقرار على كافة بنود التعاقد، في ظل ترحيب مسؤولي الزمالك بتولي دياز، لدرايته بالدوري المصري بسبب تدريبه لفريق بيراميدز في الفترة الماضية، الموسم الماضي.
ويعد الصربي ميلوفيتش المرشح الثاني خلفا لدياز لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق مبدئي.. خطوة واحدة تفصل دياز عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.