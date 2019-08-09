صفقة جديدة للإسماعيلي لتعويض رحيل متولي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل: أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده مع إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية، لمدة 5 مواسم. ويجيد أبو اليزيد، صاحب الـ23 عاما، اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر. Advertisements ونجح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى فى إتمام إنتقال ابراهيم أبو اليزيد لتدعيم خط دفاع الفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، بعد رحيل محمود متولي للنادي الأهلي. ولعب أبو اليزيد 30 مباراة مع الداخلية الموسم الماضي، وسجل هدفين، وصنع مثلهما، فيما خاض مباراة واحدة بالكأس. وودع الداخلية بطولة الدوري الموسم الماضي بجانب فريقي النجوم وبتروجيت.

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