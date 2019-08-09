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ذكرت تقارير ألمانية، أن لوروا سانيه لاعب مانشستر سيتي، الذي يتردد أن بايرن ميونخ يرغب في التعاقد معه، تعرض لإصابة في الركبة وسيخضع لعملية جراحية يغيب على إثرها لأشهر عدة.
وبحسب مجلة “كيكر” وصحيفة “بيلد” اليومية، فالإصابة التي تعرض لها سانيه (23 عاما) خلال مباراة درع المجتمع الإنجليزية الأحد الماضي، كانت أقوى مما اعتقد سابقا، وستتطلب وقتا طويلا للتعافي بعد إجراء العملية.
وكتبت “كيكر” أن إصابة سانيه “نكسة مريرة لبايرن، الذي كان مستعدا للمرة الأولى لدفع مبلغ كبير” تردد أنه يقارب 100 مليون يورو لجذب لاعب الجناح السريع.
وستدفع إصابة اللاعب الألماني الشاب وابتعاده المتوقع عن الملاعب، بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه، على الأقل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورأت “كيكر” أن هذا الانتقال “سيخضع لعملية إعادة تقييم حاليا”.
من جهة أخرى، تشكل إصابة سانيه ضربة موجعة لـ “السيتي”، الذي لا يمكنه الآن التعاقد مع بديل لجناحه الألماني، بحكم أن سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا أغلقت اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتلقى نبأ سيئا بعد ساعات من إغلاق سوق الانتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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