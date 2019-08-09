بالفيديو..ردة فعل رونالدو لحظة رؤيته البرازيلي دانيلو زميله السابق في ريال مدريد

حصل المدافع البرازيلي دانيلو، بعد انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، على فرصة اللعب مرة أخرى إلى جانب زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونشر حساب يوفنتوس الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لأول لقاء بين رونالدو ودانيلو، عقب وصول الأخير إلى مقر نادي السيدة العجوز، قادما من مانشستر سيتي.
ووقع دانيلو، البالغ من العمر 28 عاما، على عقد مع يوفنتوس يمتد لخمسة مواسم، حتى صيف 2024.
ودخل دانيلو ضمن صفقة تبادل كان الطرف الأبرز فيها البرتغالي كانسيلو، الظهير الأيمن لليوفي، الذي انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو، منها 37 مليونا تمثل القيمة السوقية للمدافع البرازيلي.
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